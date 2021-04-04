Emekli Tümg. Ahmet Yavuz: Soruşturmanın amacı gerginlik yaratmak

04 Nisan 2021 Pazar, 12:36

103 emekli amiral, kamuoyunun tepkisini çeken başta "Montrö Anlaşmasının tartışmaya açılması" olmak üzere "tekkedeki amiral", ve harp okulu yönetmeliklerinde yapılan "Atatürk karşıtı değişiklikler" ile ilgili bir bildiri yayınladı. Hükümet cephesi bildiriye adli soruşturma ile karşılık verdi.

Bildiriye destek veren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Amiraller bildirisi üzerinden darbe, vesayet vb. ifadelerle mağdur rolünü oynamaya çalışanlara önemli hatırlatma: 15 Temmuz’da aranızdan birileri sessizliğinizi korurken, amirallerin bir kısmı fiziki olarak, geri kalanı ruhen darbeye karşı direnmekteydi. Mağdur edebiyatı boşunadır” demişti.

Yavuz, soruşturma ile ilgili düşüncelerini Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

"MONTRÖ'YE SAHİP ÇIKMAK ÜLKEYİ YÖNETENLERİN ASLİ GÖREVİDİR"

Açılan soruşturmanın, son derece gereksiz ve gerginlikten beslenmeyi amaçlayan bir tutum olduğunu belirten Yavuz, "Kimsenin darbe gibi bir maksadı yoktur. Üstelik o amirallerin hepsi fiziken olmasa da ruhen 15 Temmuz darbe girişimine direnmiş ve Mavi Vatan'ı savunmuş insanlardır" dedi.

Öte yandan, Montrö'ye sahip çıkmanın, ülkeyi yönetenlerin asli görevi olduğunun da altını çizen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Amiraller son derece medeni bir şekilde, gündemde olan bir konuyla ilgili kamuoyuna açıklamada bulunmuştur. Bundan rahatsızlık duymak son derece gereksizdir."

"ORTADA BÜYÜK BİR TUTARSIZLIK VAR"

Yavuz ayrıca, son dönemde yaşanan "cübbeli amiral" olayı ve harp okulu yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile ilgili düşüncelerini de şu sözlerle aktardı:

"Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı, ancak yeteri kadar ders çıkarmadı. Bugün devletin içinde başka tarikat ve cemaatlerin örgütlenmeye başladığına yönelik haberler çıkıyor. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde büyük bir kaygı var ve bu haberler düşünüldüğünde vatandaşların hissettikleri kaygı gayet doğal. Devletin bu noktada sorumluluk alması ve kaygıları gidermesi gerekir. Bir Amiral resmi aracıyla tekkeye gidiyor, hakkında soruşturma başlatılıyor ve netice yok; öte yandan emekli amirallere (her biri bir sivildir ve ülke yönetimine ilişkin görüşünü açıklaması bir vatandaşlık görevidir) kamuoyunu ilgilendiren bir meseleyle ilgili bildiri yayınladılar diye soruşturma açılıyor. Ortada büyük bir tutarsızlık var."