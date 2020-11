Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama

18 Kasım 2020 Çarşamba, 13:09

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.

Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması düzenledi.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN TEHDİDİ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilmesi hakkında soru yöneltilen CHP lideri, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunarak şunları söyledi:

"Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyası lideri cevap veriyor. Nasıl bir Türkiye haline geldi? Yargının, liyakatin olmadığı yerde devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli veya arkadaşlarıdır. Ciddiye alınacak bir cevap değil. Hiç kimse unutmasın çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez."

Yeni Anayasa çalışması yapıldığı tartışmaları üzerine yöneltilen bir soru üzerine CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı var, bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Anayasa çalışmaları, Aliyle yaptınız, şununla yaptınız, bununla yaptınız... Millet İttifakı olarak bir araya geldik, konuştuk. İlkeleri belirleyelim diye konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık ki, yapsak elimizde bir metin olur. Bu niye bu kadar çok tartışılıyor? Farz edelim ki, Parlamentoda oldu mu oldu, 63 maddesinde uzlaşma sağlandı mı sağlandı. HDP var mıydı yok muydu, AK Parti var mıydı, yok muydu? Bunları bir tarafa atarak demokrasinin önünü tıkamak için her şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülkenin insanı kararlı. Anayasa değişikliği yapıyorsunuz, her kesimin görüşünü dikkate almak zorundasınız. Vesayetle, baskıyla, öngörüyle Anayasa yapılmaz. Her kesimin görüşünü alacaksınız. Bir toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz, toplumsal ayrışma üzerine bir tartışma. Aklın ve ahlakın alacağı bir şey değil. Bu ülke belki de ilk defa toplumsal uzlaşmayla anayasa yapmak iradesini ortaya koyacak."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DAVUTOĞLU: BAHÇELİ VE ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİM

"İki sebebi var ziyaretimizi. Birisi iade ziyareti. Sayın Genel Başkan ziyarette bulunmuştu, hem de 9 Kasım'da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak için ziyaret ettik. Sistemle ilgili bir problem olduğu ortadadır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya, yeni bir siyasal sistem modeline ihtiyaç var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistem, kurumları tahrip etmiş, devlet kurumlarında sorunlara yol açmıştır. Hem eleştirilerimizi dile getiriyor, hem de teklifimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir ilke olarak görüyoruz. Parlamenter sistem önerimiz geçmişteki eksiklikleri gideren, kapsayıcı demokratik bir anlayışı kapsayan bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Tüm partilerden randevu talep ettik. Umarız onlar da buna destek verirler. Ortak bir çok hususun olduğunu gördük. STK'larla da görüşmeye devam edeceğiz."

Ahmet Davutoğlu, randevu taleplerini ilettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'dan da Sayın Bahçeli'den de randevu talep ettim. Türkiye'de öyle bir psikolojik ortam var ki, bir parti bir partiyle bir araya geldiğinde toplumsal uzlaşma, başka bir parti bir araya geldiğinde bölücülük oluyor. Bu ülkenin geleceği için demokratik bir düzeni kurma vaktidir. Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltilen tehditler konusunda ise öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Bir siyasi parti lideri tehdit edilemez. Bu herkes için sınavdır. Türkiye'de siyasal ortam değişecekse, önce konuşmayı öğreneceğiz. Bir her türlü uzlaşıya hazırız, yeter ki oturup konuşalım."

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır tehditlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini belirten Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.

Tehditlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.