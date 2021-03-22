Davutoğlu, Kavcıoğlu'nun atanma kararını değerlendirdi: MB Başkanı bile görevden alındığı için müteşekkir

22 Mart 2021 Pazartesi, 20:08

Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da bugün yapılan Maltepe ilçe Kongresi’nde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnameyle görevden alınmasını değerlendirdi. Davutoğlu,“Öyle bir sistem kurdular ki, MB Başkanı bile görevden alındığı için müteşekkir. Neler çektiyse, ‘Çok şükür ki çıktım bu sistemden’ diye Allah’a dua ediyor; en tepedekine minnetlerini arz ediyor. Ne kurumlar kaldı ne de kurallar! İki gün üst üste tutarlı olsalar kabuslarla uyanıyorlar. Kalkar kalkmaz da patlatıyorlar operasyonu” dedi.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI ÇÖPE ATILDI

Davutoğlu, Gergerlioğlu ve HDP'ye kapatma davasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, , “Bunlar, Naci Ağbal rüyasını kabusa çevirerek Ekonomi Paketini, parti kapatma ve Gergerlioğlu trajedisiyle İnsan Hakları Eylem Planını çöpe attılar. 4 aylık reform tiyatroları da böylelikle sona erdi. Bunların en iyi yol bildikleri yol bu!

Gergerlioğlu’na son yaptıkları muameleyi hep birlikte izledik. Abdest almasına, namaz kılmasına bile müsaade etmeden yaka paça, gömlek pijama emniyete götürdüler. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir hukuksuzluktur. Bir milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğü aynı gün partisine de kapatma davası açıldı. İstedikleri dosyaları, ajandalarına uygun şekilde raflardan indirdiklerinde siyaseti dizayn edeceklerini düşünmekteler. 3 yıla varan sürelerle Yargıtay’da dosyaların bekletildiği bir ülkede, AYM kararını da beklemeden, hukuki süreçler tamamlanmadan, Meclis’te okunan bu karar, hukuk ve Meclis tarihimize lekeler düşürmüştür. Vicdanlar yaralanmıştır. Zamanlama manidardır“ diye konuştu.