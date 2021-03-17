Davutoğlu tepki gösterdi: "Türkiye’yi 1990’ların girdabına sokmak istiyorlar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmasına tepki gösterdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığını açıklamıştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 20:34
Davutoğlu tepki gösterdi:
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmasına tepki gösterdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığını açıklamıştı.

Twitter hesabından tepkisini dile getiren Davutoğlu, “Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye’nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye’yi 1990’ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız” ifadelerini kullandı.



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