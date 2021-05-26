Davutoğlu'na Meclis önünde polis engeli

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:25

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis önünde polis engeliyle karşılaştı.





Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacağını duyurdu. Ardından kolluk kuvvetleri ise, Meclis önünde barikat kurdu. Davutoğlu ve partililer barikatların önünde açıklamalarda bulundu. Partililer, engellemeyi alkışlarla protesto etti.





NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun canlı yayında dile getirdiği iddialara yanıt vermiş, “Süleyman Soylu biliyor ki söylediği her şey külliyen yalandır” demişti.

Davutoğlu, bugün (26 Mayıs) Meclis kapısında açıklama yapacağını duyurmuştu.