Davutoğlu'ndan AKP ve MHP'ye zor sorular: Ceremesini hepiniz ödeyeceksiniz!

11 Haziran 2021 Cuma, 11:23

Gelecek Partisi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın dezenfektan skandalı sonrası görevden alınması, AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya uyuşturucu rotası oluşturmak için gittiği iddiasına karşılık yapılan açıklamalar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi’ itirafını tek tek hatırlattı.

Gelecek Partisi'nin "Çok ah aldınız çok" notuyla yayımladığı videoda, Davutoğlu'nun, "Çok ah aldınız çok, ve arşa yükselen bu ahın ceremesini hepiniz ödeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

"CUMHURBAŞKANI SUSUYOR VE İZLİYOR"

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı öylece susuyor ve izliyor" sözleriyle AKP ve MHP'lilere, "Sizler çekingen bir şekilde sessiz kaldıkça, yolsuzluklara bulanmış haddini bilmez küstahlar, nesillerimizin geleceğini karartıyor" diye seslendi.

YANITSIZ SORULAR

- 4,5 ton kokainin akıbetiyle ilgili sorular neden cevaplandırılmıyor? Marinaya kayyum gibi çökenler istifa ettiler diye günahlarıyla beraber bu işten sıyrıldılar mı? Cinayet, tecavüz ve intihar dosyaları ne olacak?

- FETÖ borsası denen kirli çarkın içinde kimlerin olduğu hala bilinmiyor mu? Ziraat Bankası'ndan alınan 750 milyon dolarlık kredi geri ödendi mi?







