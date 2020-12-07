Davutoğlu'ndan asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 16:46

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnafların yaşadığı zorluklar ve açıklanacak olan yeni asgari ücretle ilgili görüş ve düşüncelerini açıkladı.

Davutoğlu şunları söyledi:



'SARE HANIMIN GENEL DURUMU İYİ'

"Bildiğiniz gibi, 27 Kasım Cuma günü yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştı. Doktorlarımın tavsiyesi ile o günden bugüne, evimde karantina altında tedavime devam edildi. Allah’a şükürler olsun ki bugün, karantina sürecim tamamlanmış oluyor.

Bu arada maalesef dün akşam bu konuşmayı hazırlarken eşim Sare Hanımın yaptırmış olduğu testin de pozitif çıktığı bilgisini aldık. Genel durumu iyi. Onun için de sizlerden dualarınızı istirham ediyorum.

Ayrıca hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, yüce Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır diliyorum."

"NET 3 BİN 300 TL OLMALIDIR"

"Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak, asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmesidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 TL" olarak belirlenmelidir.Böylece işveren üzerindeki yükü fazla arttırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir. Buna ek olarak işveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir. Kimse popülizm yapıldığını iddia etmesin. Asgari ücretin net ödenebilmesi için işçinin yükünün kaldırılması, bütçe imkanları çerçevesinde mümkündür. Bütçe üzerindeki net yükü milli gelirin yüzde 1'ini aşmayacak bu tasarrufun yapılabileceği kalemleri eğer isterlerse tek tek kendilerine verebiliriz. Hükümetin "acı reçeteyi" önce kendine uygulaması halinde bütçede fazlasıyla yer vardır."

Öte yandan asgari ücretle ilgili daha önce CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'den öneriler gelmişti.

Gelen bu önerilere göre CHP 3 bin 100 lira, İYİ Parti 3 bin lira, Saadet Partisi 8 bin 85 lira, HDP ise 4 bin lira olarak tekliflerini açıklamıştı.