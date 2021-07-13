Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku! MHP seçmeni tepki gösterdi

13 Temmuz 2021 Salı, 07:56

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar'ın açıkladığı verilere göre MHP seçmeninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun popülaritesi azaldı.

Sosyal medya hesabından araştırma sonuçlarını açıklayan Sencar paylaşımına ''S.Soylu’nun popülaritesinin zaman içinde değişimi. Alt satırdaki değerler Türkiye ortalamasıdır'' notunu düştü.

S.Soylu’nun popülaritesinin zaman içinde değişimi. Alt satırdaki değerler Türkiye ortalamasıdır. pic.twitter.com/g7E9wV1XFA — Ozer Sencar (@ozersencar1) July 12, 2021

MAYIS AYI DİKKAT ÇEKTİ

MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı ankette katılımcılara 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu beğeniyor musunuz' sorusuna Bakan Soylu'nun popülaritesinin en düşük olduğu zaman yüzde 39,6’yla Mayıs 2021 olarak kaydedildi. Süleyman Soylu'yu sık sık hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, videolarının sekizini Mayıs ayı içerisinde YouTube üzerinden yayınlamıştı.

Süleyman Soylu anketinin ele alındığı bir yıldan fazla süreçte en HDP seçmeni arasında popüler olurken AK Parti seçmeni arasında son bir senedeki popülaritesi dalgalanmalarla beraber neredeyse değişmedi.

MHP SEÇMENİ SOYLU'YU 'BEĞENMİYOR'

Araştırmada en dikkat çeken veri ise MHP'lilerin Soylu'ya yönelik tavrındaki değişim oldu. MHP seçmeni Soylu için 2020 yılının Nisan ayında yüzde 74 oranında 'beğeniyorum' dedi.

Parti Lideri Devlet Bahçeli’nin destek veren açıklamalarına rağmen bu oran, 2021’in Haziran ayında ise yüzde 55.6'ya düşmüş durumda.