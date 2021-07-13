Tütün protestoları sonrası MHP'li meclis üyesi de tutuklandı, partiden toplu istifa geldi

13 Temmuz 2021 Salı, 12:22

Adıyaman’daki tütün protestolarının ardından gözaltına alınan 10 tütün üreticisi çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Operasyon ve tutuklamalar, MHP'nin Çelikhan ilçesindeki teşkilatında istifa getirdi.

2019 yerel seçimlerinde MHP’den Çelikhan belediye başkan adayı olan Abdurrahman Yaylagül dışında toplam beş kişi daha partilerinden istifa etti. Tütün operasyonunda tutuklananlardan birinin de MHP’li belediye meclis üyesi Mustafa Sonkaya olduğunu bildiren Yaylagül, "50 yıllık tütün üreticisi olan 66 yaşındaki Abdurrahman amcayı dahi hapisle tanıştırmak isteyen bu denli kararlara karşı yanımızda durmayan partimiz MHP'den topluca istifa etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Yalyagül ve MHP’den meclis üyesi seçilen Selim Tokgöz ile il genel meclisinin MHP’li adayları Mehmet Horuz, Mustafa Üzümcü, Mustafa Yaylagül ve Mehmet Sait Akgün’ün istifa ettiği bildirildi.

"HALKI YALNIZ BIRAKTILAR"

Yaylagül, “Sevgili Çelikhanlılar, değerli tütün üreticisi vatandaşlarımız” diye seslenerek başladığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere tütün satışına getirilen hapis cezasını içeren kanun sebebiyle geçtiğimiz günlerde ilçemizin onurlu vatandaşları tarafından onuru, namusu ve şerefi olan ekmeğini yani tütününü korumak amacıyla bir dizi protestolar gerçekleştirilmiş ve haklı isyanlarını gerekli mercilere duyurmak için, çocuklarının geleceği için, ekmeğine uzanan ellere tepki mahiyetinde eylemler içerisinde bulunulmuştur. Sahipsiz memleketimizle maalesef çözüm yönünde uzlaşmak yerine gözaltılar gerçekleştirilmiş ve bu sabah itibarıyla 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini üzüntüyle öğrenmiş olduk.

Bunlardan üçünün Çelikhanlı tütün üreticileri olduğunu da hatırlatmak isteriz. Tutuklananlardan birinin de halk tarafından seçilmiş olan MHP belediye meclis üyemiz Mustafa Sonkaya olduğunu belirtmek isterim. 50 yıllık tütün üreticisi olan 66 yaşındaki Abdurrahman amcayı dahi hapisle tanıştırmak isteyen bu denli kararlara karşı yanımızda durmayan, Çelikhan halkını yalnız bırakan 2019 yerel seçimlerinde aday olarak bulunduğumuz hükümetin ittifak ortağı partimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nden il genel meclis üyesi adaylarımız Mustafa Üzümcü, Mehmet Horuz, belediye meclis üyemiz Selim Tokgöz ve diğer üyelerimiz ile beraber topluca istifa etmiş bulunmaktayız.

Her zaman, her şartta ve her yerde halkımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor halkımıza saygılarımızı sunuyoruz. Güzel günlerde buluşmak ümidiyle...”