Davutoğlu'ndan çarpıcı iddia: Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 23:35

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hükümet sistemi konusunda 5 yıl önce uyardığını belirterek, “Bu sistemi sizin için getirmiyorlar, bir dönem sizi yapacaklar ama daha sonra 28 Şubatçı bir zihniyeti getirecekler, bu gücü onlara kullandıracaklar, yapmayın” dediğini aktardı.

Yeni sistemle, Bakanların yanına komiserler konulduğunu belirten Davutoğlu, bakan yardımcılarının bakana karşı Cumhurbaşkanı'nın komiseri gibi davrandığını söyledi.

Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koltuğunda kalmasını Bahçeli ve Perinçek’in dikte ettiğini öne sürdü.

Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

“Bugün Bakanların yanına komiserler konuyor. Cumhurbaşkanı zaten kendi seçtiği Bakana yeterince görev vermiyor, bir de yanına koyduğu Bakan yardımcıları da bir sonraki Bakan olma ümidiyle var olan Bakana karşı Cumhurbaşkanı'nın komiseri gibi davranıyor.

Birçok Bakan şu anda kendi yardımcılarına karşı arkalarını kollamakla meşgul. Birçok Bakan yardımcısı da Cumhurbaşkanı'na Bakanlıkla ilgili bilgi vererek göze girmeye çalışıyor. Sayın Bahçeli ve Perinçek, Soylu'nun koltuğunda kalmasını Cumhurbaşkanı'na dikte ettiler.

28 Şubat'ın ideoloğu Perinçek ve 28 Şubat'ın başörtü yasağını Meclis'te meşrulaştıran Bahçeli... Eski Türkiye dediğiniz aktörler bunlar. Bunlarla ayakta duruyor Soylu. Ruhsar Pekcan örneği, dezenfektan sattı kendi bakanlığına. Gerçek bir demokratik bir ülkede bunu yapsanız çok ağır bir cezası olur. Cumhurbaşkanı buna teşekkür etti ya Meclis'te. Hizmetlerine teşekkür ediyorum dedi.

Sağlık Bakanı'nın hastanesi var, Bakanlık yapıyor. Sağlık Bakan yardımcısı, bir önceki dönem Medipol Üniversitesi'nin rektörü. Sağlık Bakanı'nın üniversitesi bu. Bakan Yardımcısı olup eşinin kurduğu, oğlunun çalıştığı şirkete 20 ihale vermiş. Allah'tan korkun ya!

Kültür Turizm Bakanı, Muğla'ya kongreye gitti. Bütün o Ege sahillerinde Kültür Turizm Bakanı'nın tahsis ettiği, tahsis edilmesine aracılık ettiği ya da kendi şirketine aldığı orman arazilerinden bahsediyor halk. Kediye ciğer teslim edilir mi?”