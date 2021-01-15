Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması: Sorumlu Erdoğan'dır
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a yapılan silahlı saldırıyla ilişkin açıklama yaptı.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımıcısı Selçuk Özdağ'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Davutoğlu, “Ülkedeki olumlu, olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, açıklama bekliyoruz” dedi.
Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
“Türkiye'nin en tanınmış siyasetçilerinden birine, FETÖ konusunda en kapsamlı siyasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi terör deriz. Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğandır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz. Silahlı saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz.
Kamera kayıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Saldırıda piyon olarak kullananlara sesleniyoruz. Çıktığımız yoldan geri yoldan adım atacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar.
Milletin kaderi geleceği için, her türlü mücadeleyi vermiş bir kadroyuz. Bu kadro yolundan dönmeyecektir. Ankara'da siyasi teröre kalkışanlara karşı duracağız. Yolumuz kamu düzeni, daha çok demokrasi daha refahtır. Ben de Mardin-Midyat programımı değiştirerek Ankara'ya gideceğim. Sayın Özdağ'ı ziyaret edeceğim.”
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