Davutoğlu'ndan, 'saldırı' tepkisi: İktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, şehrin orta yerinde uğradığı saldırıyı şiddetle kınıyorum" mesajı paylaştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketlediği paylaşımında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı yapılmasına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Davutoğlu, "İktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucudur bu" değerlendirmesinde bulundu.
Davutoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, şehrin orta yerinde uğradığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıda olduğu gibi iktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucudur bu. Geçmiş olsun.
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