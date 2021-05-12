YİK üyesi Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Savcılar gereğini yapmalı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:08

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medyada yayımladığı videolardaki iddialarla ilgili AKP'den ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek'ten geldi.

DW Türkçe'ye gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Çiçek, Peker'in iddialarına ilişkin "Binde biri bile doğruya felaket ve sıkıntıdır" dedi. Çiçek, "Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış" ifadelerini kullandı.

Çiçek konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Suç teşkil eden bir şey varsa, evvela yargı makamlarının harekete geçmesi lazım. Bu bahsedilen konular şikayete bağlı suçlar değil. Ceza hukukumuzda şikayete bağlı suçların sayısı Avrupa Birliği süreciyle alakalı olarak azaltılmıştır. Savcılar, bu iddialar hakkında haberdar oldukları an itibariyle, bu iddialarla ilgili soruşturma başlatmaları gerekiyor. Basında yeteri kadar yer buldu, görmüşlerdir. Suç varsa iddianame tanzim edilir, suç yoksa takipsizlik kararı verir. İddialar doğru değilse de elbette biz gereğinin yapıldığını görür, 'yalanmış esası yokmuş' deriz. Ama yargının görevini yerine getirmesi gerekir."