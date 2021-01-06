Davutoğlu'nun Boğaziçi 'tespit'i: Halay çekenler öğrenci değil

06 Ocak 2021 Çarşamba, 16:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'li Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atamasının ardından öğrencilerin protesto gösterilerine değindi. Davutoğlu, protestolar sırasında kapıya kelepçe takılmasına ilişkin "Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri alırsınız ama akademisyen olarak bir üniversitenin kapısına kelepçe takılması gibi sembolik bir şeyi kabul edemem" dedi.

"12 EYLÜL KAFASI"

Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Boğaziçi Üniversitesi meselesi de salt atanan rektörün kimliğiyle ilgili değil. Başka bir rektör de atanmış olsa yanlış. Üniversiteyi büyük binalardan ve sadece kendisinin görüşlerini temsil eden öğretim üyelerinden gören bir zihniyet anlamaz, anlamaz. Üniversiteler farklı fikirlerin buluştuğu bir yerdir. Kin üzerine bir şey inşa edilmez. Kalite düşmanlığı da var, bir vasat olacak onun üstündeki her şeyi tasfiye etme kafası 12 Eylül kafasıdır. Üniversite ram olunacak bir yer değil… Boğaziçi’nde bir iklim var. Ben Cumhurbaşkanı tarafından Rektör atanmasını doğru görmüyorum. Seçim de sıkıntı var, akademisyenler arasında sıkıntıya yol açıyordu. Ara formüller bulunabilir istişare edilerek" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR HALAY ÇEKENLER..."

Davutoğlu, "Oraya teröristler girmişse, polisin görevinin onları ayırıp öğrencilerin gösteri hakkına saygı göstermek olduğunu" belirterek, "Bana gelen bilgi bu tür halay çekenlerin üniversite öğrencisi olmadığı yönünde. Onlar oraya geldi diye öğrencilerin protestosu haksız mı oluyor, kapıya kelepçe vurmak haklı mı oluyor? Öğrenci olayları benim dönemimde de oldu. Hemen de terörist damgasını vurabilmişler, terörist damgası ne zaman diyebilecek mahkeme dediği zaman. Madem terörist olduğu biliniyordu o gün oraya gelmeden tutuklasalardı. Onlar geldi diye Boğaziçi Üniversite öğrencilerinin gösterisi haksız mı oluyor? Onlar geldi diye kapıya kelepçe vurmak haklı mı oluyor? Peki Bilinen terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı. O gösteriye Osman Öcalan gelseydi TRT kamerası uzanıp ne düşünüyorsunuz diye soracaktı. Boğaziçi Üniversitesi eyleminde olduğu üzere eğer oraya sızanlar varsa onları ayıklayıp ama o hakkı da yok saymamak lazım" diye konuştu.

"PROTESTOYA BEN DE GİDEBİLİRDİM"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da Boğaziçi Üniversitesi önüne gelerek öğrencilerin protestosuna destek vermesiyle ilgili soruya ise Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim. Burada yanlış olan ne anlamadım! Gençlik Kollarımıza siz de gidebilirsiniz dedim. Siyaset alanda her probleme müdahil olmaktır" diye yanıt verdi.

"TÜRKİYE 70'LERE DÖNDÜ"

"Dünyada son 1 yılda büyük bir dalgalanma yaşandığını, böyle dönemlerin ülkeleri olumlu ya da olumsuz yönde ayrıştırdığını" dile getiren Davutoğlu, "Maalesef son 1 yıla baktığımızda 22. yüzyıla hazırlanan bir Türkiye değil, 90'lara 70'lere dönmüş bir Türkiye görüyoruz" ifadelerini kullandı.