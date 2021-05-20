DeAndre Yedlin San Diego Loyal’ın ortaklarından biri oldu

20 Mayıs 2021 Perşembe, 23:43

Amerika 2. Futbol Ligi USL takımlarından San Diego Loyal, DeAndre Yedlin'in takıma ortak olduğunu açıkladı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Galatasaray’ın sağ beki DeAndre Yedlin’in hissedarlar arasına katıldığı belirtildi.

San Diego Loyal Başkanı ve en büyük hissedar Andrew Vassiliadis yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Oyuncularımızdan personele, antrenörlerden yatırımcılara kadar tüm ekibimizin San Diego’ya değer katması önemlidir. San Diego’yu Kuzey Amerika’nın futbol başkenti yapma konusunda bize katılacak daha iyi bir ismi hayal edemezdik.” ifadelerini kullandı.

“KULÜBE YARDIMCI OLACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM”

DeAndre Yedlin ise şunları söyledi, “San Diego Loyal’ın sahipleri arasına katıldığım için çok heyecanlıyım. Andrew (Vassiliadis), Warren (Smith) ve Landon (Donovan) ile kulübün değerleri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında konuştuktan sonra bu fırsatı geri çevirmem çok zordu.

Bu kulübün, kültürün ve ailenin bir parçası olmama izin verdikleri için takım sahiplerinin yanı sıra San Diego oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurken, aynı zamanda savunduğumuz değerleri korumayı dört gözle bekliyorum.”