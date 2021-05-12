DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'den "habibi" paylaşımı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:12

Süper Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala lider Beşiktaş ile puanını eşitleyen Galatasaray'da ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin, maç sonrasında Mostafa Mohamed ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Yedlin, karşılaşmanın 86. ve 89. dakikalarında iki gol kaybeden Mısırlı futbolcu ile maç sonrası soyunma odasında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında Arapçada "sevgili, dost" anlamına gelen "habibi" açıklamasıyla paylaştı. Mohamed de bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Mohamed ve Yedlin'in paylaşımı: