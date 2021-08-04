Dell Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir: Sesimi geç keşfedenlerdenim

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:02

Teknolojide kadın oranının yüzde 10’un altında olduğu Türkiye’de o dünya devi bir teknoloji firmasını yönetiyor. Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, “Her konuda kendinizi geliştirmeliyiz. Kesinlikle sessiz kalmamak gerekiyor. Bir fikriniz varsa dile getirin. Özellikle genç kadınların en büyük eksikliği konuşmamak” diyor. Işıl Hasdemir ile teknolojide kadının yeri ve kariyer yolculuğunu konuştuk.

- Çocukken de hayalinizde teknoloji alanında çalışmak var mıydı?

Aslında ilkokulda balerin olma hayalim vardı, ama boyum çok uzun olduğu için olmadı. Çocukluk hayalleri büyüdükçe evriliyor. ODTÜ elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Annem ve babam mühendis. Annem hayatımda ciddi bir rol model. Kafamda hep mühendis olmak vardı. Biraz daha insan ilişkisinin içinde olduğu bir alana teknolojinin satış alanına yöneldim.

- Şu an dünya devi bir şirketi yönetiyorsunuz, bunun başarının arkasında neler var?

Dışarıdan çok kolay gibi görünüyor. Ama kadınların yaşadığı tüm zorlukları yaşadım. Çok çalışarak bazı zorlukları fırsata çevirerek gelinmiş bir nokta. Tüm dünyada kadınların iş yaşamında yaşadığı zorluklar birbirine benziyor. Cam tavanlardan tutun da ücret eşitsizliğine, işi başvurularında erkeklerin tercih edilmesine kadar. Türkiye’de teknolojide kadın oranı yüzde 10’un altında. Bir kadın olarak bu sektörde var olmak çok kolay değil.

- Bu alanda çalışmak isteyen kadınlara neler önerirsiniz?

En önemli konu pes etmemek. Önümüze çok ciddi zorluklar çıkacak. Dümdüz harika bir kariyer yolu beklemek çok iyi niyetlilik olur. Her bir engeli fırsata çevirmek gerekiyor. Her konuda kendinizi geliştirmeliyiz. Kesinlikle sessiz kalmamak gerekiyor. Bir fikriniz varsa dile getirin. Özellikle genç kadınların en büyük eksikliği konuşmamak. Kadınlar, benim fikrim belki komik bulunur, yanlış anlaşılır deyip arka plana atıp sessiz kalıyorlar. Ben kendi sesimi geç buldum, geç keşfedenlerdenim.

- Siz de mi çekingenlik yaptınız?

Tabi ki. Kariyerin ilk başlarında tüm genç kadınların ortak sorunu bu. Fikrim aptalca mı bulunur, gülerler mi, ama öyle bir vakit yok. Fikrinizi o anda paylaşacaksınız doğru ya da değil. Başarıya giden kısa yol yok, çok çalışmak gerekiyor.

- Teknolojide alanında kadınlar neden az?

Toplumda kadına biçilmiş roller var. Bazı meslekler erkek mesleği olarak algılanıyor. Lise çağındaki kız çocuklarıyla araştırma yaptık. Üniversite tercihlerini yaparken neye göre karar veriyorlar diye, yüzde 70’i yakın çevremden etkileniyorum diyor. Yüzde 30’u da mühendislik seçmiyorum diyor. İlkokul çağındakilere mühendislikle ilgili ne anlıyorsunuz dediğimizde; mühendis erkek, üzerinde beyaz önlük, saçı başı dağınık olur deniyor. Bunlar o yaşta kız çocuklarında kodlanıyor.

Kafalarındaki kalıpları kırmak için bizlere de büyük görev düşüyor. Habitat Derneği ile 8-14 yaş arası kız öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerilerini geliştirmeleri ve bilişim eğitimi almalarını amaçlayan “Future for Girls” (Kızlar için Gelecek) projesini başlattık.

- Kadınlara dönük ne tür sosyal sorumluluk projeleriniz var?

Dell insanlığın gelişimi konusunda hedef koymuş bir şirket. Tüm dünyada Dell çalışanlarının yüzde 50’sinin kadın, 2030’a kadar yöneticilerin de en az yüzde 40’nın kadın olması hedefi var. Biz Türkiye’de kadın yönetici konusunda şu anda yüzde 50’deyiz. Evde Kal Ormanı diye bir projemiz var. Pandeminin başlarında başlayan bir proje. Bu projedeki tohum toplarını kadınlar yapıyor.

- Peki kadına şiddet de çok arttı, nasıl çözülür?

Hiçbir canlıya şiddet kabul edilemez. Artık sözün bittiği yer. İnsan olmaktan utanıyorsunuz. Ne ara bu kadar şiddet sever bir toplum haline geldik düşünmek gerekiyor. Eğitim, kadına bakış açısı, kadının biçilmiş geleneksel rolleri gözden geçirmek gerekiyor. Çok boyutlu bir dönüşüm şart.

- En iyi kadın yönetici ödülü de dahil çokça ödülünüz de var neye borçlusunuz?

Başarını ve mesleğin cinsiyeti olmaz. Maalesef bizim gibi toplumlarda pozitif ayrımcılık yapmak zorundasınız. Başarının kadın tarafından yapıldığının altını çizmek zorundasınız. Bir işi ödül almak için yapmazsınız. Yaptığınız işten insanlara kattığınız değerden memnun olmanız gerekiyor. En sert kendimi eleştiririm. Sürekli gelişime açık olmak gerekiyor.

- İş özel hayat dengesini nasıl sağlıyorsunuz?

Denge hep değişiyor. Spor yapmazsam negatif enerjiyi atamıyorum. Akşam yemekleri bizim için çok önemli. Mutlaka o sofrada toplanırız.

ANDA OLMAYI ÖNEMSİYORUM

- Ne tür hobileriniz tutkularınız var?

Spor vazgeçilmezim. Eski basketbolcuyum. Neyi yapıyorsam o anda olmayı seviyorum. Çalışıyorsam işe odaklanıyorum. Çocuklarla dışarıdaysam o anda olmayı çok önemsiyorum. Kitap okuyorsam o anda oluyorum.

- Neler okursunuz?

Polisiye roman okumayı fanatik derecesinde seviyorum. Michael Connelly, Ahmet Ümit okumayı seviyorum. Aynı anda iki-üç kitap okurum.

- Ne dinlersiniz?

Moduma göre değişiyor. Bon Jovi dinlerim. Rock severim.