Demet Akalın, evi yanan Fatma Öksüzoğlu'na ulaştı: "Teyzemi buldum, evinin döşemesi bizden"
Şarkıcı Demet Akalın, yangında evi kül olan 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu'na ulaştığını ve yardımda bulunacağını ifade etti. Akalın, konuyla ilgili, "Evini döşemesi, yatağı bizden... En yakın zamanda dernek kuracağım. Çok yardım geliyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 8'inci gününde. 28 Temmuz'dan bu yana ülkenin farklı yerlerinde peş peşe yangınlarla mücadele; yurttaşların, gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle sürüyor.
Bu süreçte birçok ünlü isim de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, ayrıca yangından etkilenen yurttaşların ihtiyaçları için de harekete geçiyor.
"TEYZEMİ BULDUM"
Şarkıcı Demet Akalın (49) da yardım için seferber oldu. Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu için harekete geçti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı. En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuştu.
"KAMYONUMUZ YOLA ÇIKACAK" DEMİŞTİ
Dün yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamamıştı. Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer vermişti.
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