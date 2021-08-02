Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderileceğini açıklayarak şarkıcı Demet Akalın'a cevap verdi.
Türkiye, son bir haftadır çeşitli bölgelerde çıkan yangınlarla boğuşuyor.
Şarkıcı Demet Akalın da yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akalın, "Helikopter kiralama şirketi bulduk bürokrasiye takılıyoruz? Ne yapalım? Ne edelim" dedi.
Akalın daha sonra AB Türkiye Delegasyonu'nun attığı bir Tweet'e cevap vererek "Ne zaman, ne zaman?" diye sordu.
Ne zmzn???ne zmn???— Demet Akalin (@DemetAkalin) August 2, 2021
AB DELEGASYONU CEVAP VERDİ
Akalın'a bu sorusunun ardından AB Türkiye Delegasyonu'ndan bir yanıt geldi.
Ünlü şarkıcıya verilen cevapta, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30'da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya'dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmalarını bekliyoruz" denildi.
Selamlar Demet Hanım,— AB Türkiye Delegasyonu ???? EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) August 2, 2021
Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz. ???????? https://t.co/xXCvBOvpfi
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