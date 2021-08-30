Demet Akbağ'dan duygusal paylaşım: 'Benim çifte bayramım'
Oyuncu Demet Akbağ, iki yıl önce İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 20 yıllık eşi Zafer Çika'nın doğum gününde, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Akbağ, paylaşımına "Benim çifte bayramım" notunu düştü.
Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019 yılında Çeşme’ye seyir halindeyken, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
Akbağ, ölüm haberi sonrası yaptığı ilk paylaşımda, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan, tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
"BENİM ÇİFTE BAYRAMIM"
Eşinin ölümüyle yıkılan Akbağ, Zafer Çika'nın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Ünlü oyuncu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını paylaştı.
Denize baktıkları bir kareye kalp emojisi ekleyen 61 yaşındaki sanatçı, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" yazdı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı.
Acısı hala taze olan oyuncu, geçtiğimiz mart ayında, kalp ve sonsuzluk emojileriyle birlikte yaşamını yitiren Zafer Çika ile çekilen eski bir karesini yayımlamıştı.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası