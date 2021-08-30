Demet Akbağ'dan duygusal paylaşım: 'Benim çifte bayramım'

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:00

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019 yılında Çeşme’ye seyir halindeyken, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Akbağ, ölüm haberi sonrası yaptığı ilk paylaşımda, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan, tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİM ÇİFTE BAYRAMIM"

Eşinin ölümüyle yıkılan Akbağ, Zafer Çika'nın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Ünlü oyuncu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını paylaştı.

Denize baktıkları bir kareye kalp emojisi ekleyen 61 yaşındaki sanatçı, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" yazdı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı.

Acısı hala taze olan oyuncu, geçtiğimiz mart ayında, kalp ve sonsuzluk emojileriyle birlikte yaşamını yitiren Zafer Çika ile çekilen eski bir karesini yayımlamıştı.