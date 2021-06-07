Demir fiyatlarında hem dünya hem de dolar bazında artış inşaatlara olumsuz yansıyor

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

İnşaat sektörü bir süredir en önemli maliyet kalemlerini oluşturan demirdeki fiyat artışlarından dertli. Ticaret Bakanlığı ile bir araya gelerek çözüm arayan sektör temsilcileri ne yazık ki bir çare bulamadı. Hem dolar bazında artan hem de TL’nin değer kaybıyla kur krizini yaşayan demirdeki artışın en büyük faturası ise tüketiciye çıkacak. Müteahhitler, devam eden projeler tamamlandığında ciddi bir fiyat artışı olacağı görüşünü savunuyor.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 116

Fiyat artışı yüzde 116’yı bulan demirdeki gelişmeleri sektör temsilcilerine sorduk. Artışın en önemli nedeninin dünya piyasalarındaki genel artış trendi olduğunu söyleyen Yassı Çelik İhracat Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Sergen, “Demir fiyatları bütün dünyada döviz bazında artıyor, kurlar da artınca fiyatlar TL bazında çok yüksek oluyor” dedi. Demir fiyatlarının Türkiye’nin kontrolü dışında olduğunu söyleyen Sergen,“Türkiye’de üretilen demirin hammaddesi yüzde 85 oranında dışarıya bağlı. Ben bu fiyat artışının eylüle kadar devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise Ticaret Bakanlığı ile demir üreticilerinin bir araya geldiğini ancak bir çözümün zor olduğunu belirtti. Eren,“Dolar bazında dünyadaki en ucuz demirin Türkiye’de olduğunu biliyoruz ancak dolar sürekli arttığı için TL bazında çok pahalandı. Bakanlık, üreticilerden, maliyetlerden ya da kâr marjlarından kısarak fiyatları biraz düşürmelerini talep etti ancak bu, çok mümkün görünmüyor. Dünyada hurda fiyatlarının düşmesini bekleyeceğiz” dedi.

Demirdeki artışın konut fiyatlarına ve tüketiciye nasıl yansıyacağını da değerlendiren Eren şöyle konuştu:

“Şu anda devam eden inşaatlarda bütün maliyetler günden güne artıyor. Asıl etkiyi bu inşaatlar bitince göreceğiz. İnşaat firmaları hiç kâr koymasalar bile maliyetleri arttığı için fiyatları da artacak” dedi. Şu anda kamuya iş yapan müteahhitlerin çok zor durumda olduğunu söyleyen Eren, “Kamudaki işlerin yarım kalmaması ve arkadaşlarımızın batmamaları için sözleşmeyi tasfiye etme hakkı verilsin istiyoruz” diye konuştu.