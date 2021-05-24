İnşaat maliyetlerinde yüzde 145’e varan artış konut satışına darbe vuracak

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin büyüme ve istihdamında lokomotif sektör olan inşaatta zor günler yaşanıyor. TÜİK’in yüzde 31.97 olarak açıkladığı mart ayı maliyet artışı, sektörde yapılan bir araştırmaya göre bazı kalemlerde yüzde 145’i buldu. Maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansımaya başladığını belirten sektör temsilcileri, kamuya çalışan müteahhitlerin ise iflas korkusu yaşamaya başladığını açıkladı.

Türkiye Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, maliyet artışlarının büyük bir soruna dönüştüğünü belirtti. Kredi faizlerindeki yükselişin demir ve çimentonun fiyatını etkilediğini belirten Tellioğlu, şunları söyledi:

MÜTEAHHİT İFLAS EDER

“Müteahhitler önceden de ucuz kredi bulamıyordu. Şimdi de kurdaki dalgalanma etkisi var. Yüzde 10-15 karla iş yapan dürüst insanlar varsa bu şekilde öz sermayelerini tüketecek. Kamu müteahhitlerinin sözleşmelerinde fiyat farkı maddesi yoksa daha fazla sıkıntı yaşayacak. Kamu müteahhitlerinin yüzde 20’si iflas edebilir.”

Özyurtlar İnşaat’ın kurucusu olan Tamer Özyurt, Türkiye’nin 1970’li yıllara döndüğünü ve insanların mevcut maddi imkanlarıyla ev sahibi olabilmesi için yaklaşık 30 yıl uğraşması gerektiğini söyledi. Özyurt, “Faiz artışı ve kurdaki oynaklık nedeniyle maliyetler yüzde yüz arttı. Yerli alıcı için faizler sıfıra da inse alıcı çıkmaz. Çünkü insanların elinde peşinat yok” dedi.

Karden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Karadeniz de son 1,5 yılda inşaat maliyetlerinin yüzde 100 arttığını belirterek, “Pandemi nedeniyle tedarik zincirinde bozulmalar oldu. Yerli alıcı olmaması sektörü çok daha kırılgan hale getirdi. Yabancı alıcıyla ayakta kalmak mümkün değil” diye konuştu.

YÜZDE 100 ZAM OLARAK YANSIYACAK

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, İnşaat Komitesi olarak 2020 ve 2021 yılı arasındaki fiyat farklarını ortaya çıkarmak için bir çalışma başlattıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

“Başta demir ve çimento olmak üzere tüm inşaat malzemelerine büyük zamlar geldiğini, bazı kalemlerde yüzde 145’e varan zamlarla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Böyle bir durumda proje üretmek mümkün değildir. Vatandaşa yüzde 100 zam olarak yansıyacaktır. 500 bin TL’ye satılan bir daire bundan sonra 1 milyon 250 bin TL’ye satılacaktır. Bu fiyat artışları kaçınılmazdır. Müteahhit ya zarar edecek ya da projeyi yarım bırakacaktır.”