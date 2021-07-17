Demir Grup Sivasspor'dan Pedro Henrique açıklaması

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:19

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, HES Kablo Kayserispor'un 31 yaşındaki futbolcusu Pedro Henrique ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Kayserispor ile kulüp başkanları tarafından yapılan görüşmede bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Açıklamada, bonservis ücretinin yarısını karşılayan asbaşkan Serkan Aydın'a Sivasspor Yönetim Kurulu adına teşekkür edildi.

31 yaşındaki Pedro Henrique, 2019 yılında Kayserispor'a transfer olarak Türkiye'ye gelmişti. Brezilyalı hücum oyuncusu, forma giydiği 65 Süper Lig maçında 11 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Sivasspor, transferi şu paylaşımla duyurdu: