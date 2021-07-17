Demir Grup Sivasspor'dan Pedro Henrique açıklaması
Demir Grup Sivasspor, HES Kablo Kayserispor'dan Pedro Henrique'yi renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, HES Kablo Kayserispor'un 31 yaşındaki futbolcusu Pedro Henrique ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Kayserispor ile kulüp başkanları tarafından yapılan görüşmede bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Açıklamada, bonservis ücretinin yarısını karşılayan asbaşkan Serkan Aydın'a Sivasspor Yönetim Kurulu adına teşekkür edildi.
31 yaşındaki Pedro Henrique, 2019 yılında Kayserispor'a transfer olarak Türkiye'ye gelmişti. Brezilyalı hücum oyuncusu, forma giydiği 65 Süper Lig maçında 11 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
Sivasspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor‘umuz, Kayserispor forması giyen Pedro Henrique ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) July 16, 2021
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