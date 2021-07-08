Adana Demirspor'lu Joher Rassoul: “Samet Aybaba bize şans getirdi”
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un 25 yaşındaki Senegalli oyuncusu Joher Rassoul, teknik direktör Samet Aybaba hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor’da Joher Rassoul, açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor’un şampiyonluğundan dolayı mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, “Çok mutluyum. Çünkü sezon zor geçti. Geldiğim 2 yıl play-off’larda kaldık. Bu sene direkt çıktık ve bunun için çok fazla çalıştık. Çok mutluyum” diye konuştu.
“SAMET AYBABA BİZE ŞANS GETİRDİ”
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile ilgili görüşlerini belirten Rassoul, “Şanslıyız ve bu şansı Samet hoca getirdi. Geldiğinden beri 10 maç kazandık, 1 beraberlik aldık ve şampiyon olduk. Kamp çok güzel ilerliyor. Taraftarsız oynamak bizim için çok zordu. Çünkü taraftarların tribünde olması büyük bir motivasyon sağlıyordu bizlere. Korona virüsten dolayı bu şansı yaşayamadık. İnşallah bu sene taraftarlarla beraber daha coşkulu bir şekilde oynayacağız” şeklinde konuştu.
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