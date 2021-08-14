'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' ücretli olarak ziyarete açıldı
'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak adı değiştirilen Yassıada, yeni haliyle haftanın dört günü misafirlere ücretli olarak açık olacak.
"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada, bugün itibarıyla ziyarete açıldı.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, adanın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek.
GİRİŞ ÜCRETE TABİ
Pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak adaya ulaşım ise Kadıköy’de bulunan İDO İskelesi’nden gerçekleştirilecek.
Her gün saat 10.00’da Kadıköy’den kalkan tekne, saat 16.00’da adadan Kadıköy’e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil oluyor. Ada ve ziyaretlerle ilgili bilgilendirme adanın web sitesinde yer alıyor.
'BETONADA'
Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.
Üzerindeki yeşil örtü büyük ölçüde yok edilerek yerine kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları inşaa edilen ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.
Video Haberler
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
- İstanbul'da orman yangını!
- Yaşlı çift sel dehşetini korku dolu gözlerle anlattı
- Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme
- Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anları
- Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
- TEM Otoyolu'nda ilginç olay! Sürücüler zor anlar yaşadı
- Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar
- 3 kez aşıyı reddetti, Covid-19'dan öldü
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Sel felaketinde can kaybı artıyor!
- Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?
- İsrail'den üçüncü doz Covid-19 aşısı kararı
- Suriyeliler gitmeli mi kalmalı mı? Sonuçlar düşündürücü