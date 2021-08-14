'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' ücretli olarak ziyarete açıldı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:37

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada, bugün itibarıyla ziyarete açıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, adanın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek.

GİRİŞ ÜCRETE TABİ

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak adaya ulaşım ise Kadıköy’de bulunan İDO İskelesi’nden gerçekleştirilecek.

Her gün saat 10.00’da Kadıköy’den kalkan tekne, saat 16.00’da adadan Kadıköy’e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil oluyor. Ada ve ziyaretlerle ilgili bilgilendirme adanın web sitesinde yer alıyor.

'BETONADA'

Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.

Üzerindeki yeşil örtü büyük ölçüde yok edilerek yerine kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları inşaa edilen ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.