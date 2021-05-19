Dendias’tan İsrail-Filistin sorunu için iki devletli çözüm çağrısı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail-Filistin sorununu çözmek için iki devletli çözüm çağrısını dile getirdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Dendias, Greek City Times’a yaptığı açıklamada, “Dünyadaki her ülke gibi İsrail'in de meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledim” ifadesini kullandı. Dendias, ayrıca görüşmelerde Yunanistan’ın, "Acil bir ateşkesin yanı sıra insan haklarının ve sivillerin hayatının da korunması gerektiğini” dile getirdiğini belirtti.
Orta Doğu için inisiyatif alınması gerektiğini belirten Dendias, İsrail-Filistin sorununu çözmek için iki devletli çözüm çağrısında bulundu. Dendias, “Uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının sağladığı çözüm budur” dedi.
Gazetecilerin Türkiye’nin tutumuna ilişkin sorusuna ise Yunan bakan suçlayıcı bir ifadeyle, “Özellikle hassas bir bölgede kırılgan bir durumda kışkırtıcı ifadeler ve tek taraflı pozisyonlar yardımcı olmuyor” yanıtını verdi.
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