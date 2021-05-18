İsrail ordusu, Gazze'deki Kızılay binasını vurdu

18 Mayıs 2021 Salı, 21:21

Kızıl Haç Uluslararası Komitesi Genel Direktörü Robert Mardini, Gazze Şeridi'nde bulunan Katar Kızılayı ofisinin İsrail hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu. Mardini saldırıda herhangi bir Kızılay çalışanının yaralanmadığını belirtti.

Kızılay yetkililerine göre İsrail ordusu, hava saldırısından önce herhangi bir uyarıda bulunmadı. Bir gün önce, aynı bina İsrail'in bir başka bombalı saldırısına maruz kalmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na göre 17 Mayıs'ta gerçekleşen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.