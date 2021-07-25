Denizli Şehir Hastanesi 1.1 milyar TL’ye yapılacak! İlk ihale iptal edilmişti

25 Temmuz 2021 Pazar, 15:28

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Denizli Şehir Hastanesi’nin yapımı için 6 Mayıs tarihinde “Denizli 1000 Yataklı Şehir Hastanesi (Devlet Hastanesi) Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin tam 1 milyar 189 milyon 900 bin TL’ye Ermit Mühendislik İnşaat İle Özge İnşaat İş Ortaklığı’na verildiği açıklandı.

PAZARLIK USULÜYLE YAPILDI



Birgün'den Oktay Evsen imzalı habere göre, dev ihale; Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

İLK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

2018 Yılı Yatırım Programı kapsamında yapılması planlanan Denizli Şehir Hastanesi projesi için ilk ihale 30 Aralık 2020 tarihinde yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın 1 Milyar 389 Milyon 418 bin TL maliyet belirlediğini ihalede en iyi teklif ise 1 milyar 34 milyon 53 bin 20 TL ile Ekşioğlu Yönetim ve Ekşihan firmalarından gelmişti.

İHALE BEDELİ 164.5 MİLYON TL ARTTI



Ancak bu ihalenin sonucu ve sözleşmesi açıklanmadığı için ihalenin iptal edildiği ifade edildi. Ardından da geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen ve sonucu da geçtiğimiz günlerde açıklanan ikinci ihaleyle ihale bedelinin 164.5 milyon TL arttığı açığa çıktı.