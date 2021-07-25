TV100 canlı yayınında Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay arasında sert tartışma
TV100'de yayımlanan Hande Aydemir ile Karşı Mahalle programına konuk olan Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay arasında sert bir tartışma yaşandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz" açıklamasını değerlendiren siyaset bilimci Tacettin Kutay, “Daraldım ben Berhan bey adına da daraldım. Bu mevzuları Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşmak çok sıkıntılı" yorumunu yaptı.
"Herkes bulunduğu pozisyonu muhafaza etmek zorunda" diyen Kutay, "Ne alakası var Kemal Kılıçdaroğlu’nun o koltukla ve Kuva-i Milliye ile diye soruyorum" deyince stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi.
İŞTE O TARTIŞMA
Berhan Şimşek: Ne diyorsunuz, konuşmanızı anlamıyorum. Yakanıza konuşmayın! Bana hakaret edeceksen açık söyleyin. Öyle subliminal mesaj vererek konuşma. Ne anlatıyorsun anlamıyorum. Şu ana kadar ne anlattın anlamadık. Net bir şekilde anlat da duyayım ben sizi.
Tacettin Kutay: Sezgin Tanrıkulu’nun ne alakası var Milli Müdafaa Cemiyeti ile…
Berhan Şimşek: Öyle masaya da vurma haddini bil! Terbiyesizlik yapma!
Tacettin Kutay: Sende bana had bildirecek had yok, sen haddini bil.
Berhan Şimşek: Haddini bil terbiyesiz
Tacettin Kutay: Ne biçim konuşuyorsun sen?
Berhan Şimşek: Böyle konuşuyorum. Kabadayı mısın sen. Adam mısın sen? Papyonunu takmış gelmişsin. Kendine gel saygısız.
Tacettin Kutay: Ne yapayım sen burada aday olacaksın diye
Berhan Şimşek: Oğlum benim bir aday olma derdim yok, evladım. Ben o görevleri yaptım şerefimle. Kendine gel. Kılıçdaroğlu da adam gibi adamdır, milletvekilleri de öyledir, kendine gel.
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