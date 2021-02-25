Denizli'de kapalı restoranda yangın: 3 ölü
Denizli'nin Honaz ilçesinde, kapalı olduğu öğrenilen bir restoranda sobanın parlaması sonucu çıkan yangında içeride bulunan 1'i bekçi, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Honaz Dağı Milli Parkı’nın girişinde bulunan bir restoranda çıktı. İddiaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olduğu öğrenilen restorandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından restoranda yapılan incelemede, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, ölenlerden birinin restoranın bekçisi Ahmet Dedeşin olduğu tespit edilirken, yanarak hayatını kaybeden 2 kadının kimliği ise henüz belirlenemedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının, yanıcı madde atılan sobanın parlaması sonucu çıktığı değerlendirildi. Ahmet Dedeşin ve yanarak hayatını kaybeden 2 kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi.
Jandarmanın soruşturması sürüyor.
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