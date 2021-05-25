Denizli'de yeni bir endemik sümbül türü keşfedildi

25 Mayıs 2021 Salı, 12:00

Denizli'deki antik adı 'Salbacus' olan Babadağ'da Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve beraberindeki ekip Denizli Babadağ'da yapılan saha çalışmaları sonucunda 'Denizli sümbülünü' literatürüne kazandırdı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Yıldırım ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti. Yeni endemik bitki türü Denizli sümbülünün keşif süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yıldırım, "Babadağ'da 2013 yılında, ilk olarak Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan orman mühendisleri Zeki Doğmaz ve Rasim Çetiner'in tespit ettiği bu bitkininin fotoğraflarını bana ulaştırdı. Fotoğraflardan bu bitkinin yeni bir tür olabileceği konusunda şüphelendim. Bitkiyi yerinde incelemek için çalışmalar yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ortak saha çalışması sonucunda hem sahada hem de laboratuvar çalışmaları sonucunda bugüne kadar bilinen hiçbir Karyıldızı (Chionodoxa) türüne uymadığı sonucuna vararak, yaptığımız detaylı çalışmalar sonucunda bitkiyi 'Chionodoxa salbacus Yıldırım' bilimsel ismi ile bilim dünyasına tanıttık" diye konuştu.

Doç. Dr. Yıldırım, "Keşfedilen yeni tür, simli şekilde parlak çiçekleri, kanatlı meyvesi ve oldukça küçük tohumları ile bilinen hiçbir Chionodaxa türüne ait olmaması sebebiyle diğerlerinden net şekilde ayrılmaktaydı. Hem yurt içi hem de yurt dışı detaylı herbaryum çalışmaları ile yatığımız araştırmaların sonucunda yeni tür olduğu netleşti. Makalesini hazırlayarak isimlendirdiğimiz bitkimiz, bilim dünyasında yeni bir sümbül türü olarak tanımlandı. Bilimsel ismini bitkiyi keşfettiğimiz dağ olan Babadağ'ın antik adına Salbacus Dağı'na ithafen 'Chionodoxa Salbacus Yıldırım' dedik.

DENİZLİ'NİN SÜMBÜLÜ İSMİNİ VERDİK

Türkçe olarak güzel ilimiz Denizli'nin adına atıfta bulunarak 'Denizli sümbülü' ismini verdik" dedi.

Karyıldızı cinsinin dünyada altı türle temsil edildiğini belirten Doç. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Karyıldızı (Chionodoxa) cinsinden sümbüllerden 4'ü Türkiye, biri Kıbrıs Rum Kesimi'nde ve diğeri de Girit Adası'nda yer alıyor. Hepsi de bulundukları alana göre endemik türlerdir. Türkiye'de Chionodoxa Salbacus'un keşfi ile tür sayısı 5 oldu. 5'i de ülkemizdeki endemik türlerdir. Bunlardan 3'ü İzmir Bozdağlar serisi üzerinde diğeri Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'da ve son türümüzde Denizli'den. Hepsinin popülasyonları çok hassas ve koruma altına alınması gereken türler arasında" dedi.