Denizlispor'un olağan genel kurulu 4 Haziran'a ertelendi

Denizlispor'da 31 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim 4 Haziran'a ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 13:45
Denizlispor'un olağan genel kurulu 4 Haziran'a ertelendi
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde ilk oturumu 31 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci oturumu 8 Haziran'da yapılması planlanan kongrenin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında 4 Haziran saat 17.00'da, çoğunluğun olmaması durumunda ise 16 Haziran'da aynı saatte gerçekleştirileceği kaydedildi.


Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.


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