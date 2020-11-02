Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.
İzmir'de çok sayıda binanın yıkımına ve 90'dan fazla insanın ölümüne neden olan depremin ardından kritik bir operasyona başlandı.
Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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