Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:19

İzmir'de çok sayıda binanın yıkımına ve 90'dan fazla insanın ölümüne neden olan depremin ardından kritik bir operasyona başlandı.

Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.



Ayrıntılar geliyor...