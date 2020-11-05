Depremle ilgili provakatif paylaşım yapan kadına afet bilinciyle ilgili eğitim alması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı
İzmir depreminin ardından sosyal medya hesabından provakif paylaşım yaptığı iddiasıyla 50 yaşındaki Neriman K. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından hâkimliğe sevk edilen şüpheli hakkında “İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ya da seminer alması" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından İzmirli vatandaşları suçlayacak şekilde provokatif paylaşım yapan Neriman K. hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Neriman K. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan'a ifade verdi.
HÂKİMLİĞİ SEVK EDİLDİ
Savcı Okudan, şüphelinin yöneldiği eylemin ülke çapında meydana gelen afet ve kamuoyunda oluşan tepkiyi nazara alarak şüphelinin “İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ya da seminer alması" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederek Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI
Sulh Ceza Hâkimliği de şüpheli Neriman K.'nin “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan “İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’