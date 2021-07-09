Depremzedeler: ‘Boş kâğıtlara imza attırdılar’

09 Temmuz 2021 Cuma, 08:11

İzmir’de yaşanan 30 Ekim depreminde evleri yıkılan ve uygun kredi alamadıkları için mağdur olan depremzedeler isyan etti. Devletten yardım alamadıklarını belirten depremzedeler, “Bizim sorularımız cevaplanmıyor. Boş kâğıtlara imza attırıldık. Zeminde ev istemiyoruz, depremzedeler ayrıştırılıyor” dedi.

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Evlerini kaybeden depremzedeler, sürecin şeffaf yürütülmediğini, akıbetlerini bilmediklerini ifade ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. 121 dilekçeyi toplayarak depremzedeler adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak’a ileten, kendisi de depremzede olan Av. Nil Su Karaman, aynı bölgedeki binaların 2 farklı kanuna göre değerlendirilerek depremzedelerin ayrıştırıldığını savundu. Karaman, “Bizler binaları kullanılmaz hale gelmiş, depremzedeleriz. Depremden sonra ve depremde yıkılan binaların bir kısmının dahil olduğu bir bölge, bakanlık tarafından proje alanı olarak ilan edilmiş, depremden önce birçok binada bulunan toplamda 1819 bağımsız bölüm, konut, dükkân, mesken, büro 7 adet proje alanı içinde kalmıştır. Rıza Bey Apartmanı 70 dönümlük üçüncü proje alanına alınırken, Barış Sitesi birinci proje alanında, Karagül ikinci proje alanında Doğanlar ve Emre apartmanları da farklı proje alanlarına alınmıştır. Deprem anında yıkılan ve acil yıkılacak statüde olan apartmanlar 7269 sayılı Afet Kanunu’na tabi olurken diğer binalar 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanununa tabi olmuştur. Kanuna temmuz ayında eklenen madde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geniş ve sınırsız yetkiler veriyor. Kentsel dönüşüme tabi olunursa tüm vatandaşlar gerek sosyal yardımlar gerek binaların yeniden yapılanması anlamında AFAD eliyle İçişleri Bakanlığı’na tabii olacakken bazı vatandaşlar bir kanuna bazı vatandaşlar diğer kanuna tabi oldu. Depremzedeler ayrıştırılıyor. Deprem proje alanı ve deprem proje alanı dışı olarak da ayrıştırıldık. Depremzedeler nasıl ikiye ayrılıyor” diye sordu.

HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

Karaman, sorularının cevaplanmadığını ifade ederek “Binalarımıza kuş uçuşu mesafede gökdelenlere izin verilirken, proje alanları dışına 8 kat imar verilirken bize neden 5 kat imar verildiğini merak ediyoruz. Neden hâlâ yapımı devam eden gökdelenlere müsaade edilirken bizim haklarımız ihlal ediliyor? Neden çifte standart var? 8 ay geçti bizim önümüze borçlandırma rakamları konulmadı. Biz ne kadar ödeyeceğimizi, hangi şartlarda ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Bizim borçlarımızın hesaplanması hangi kanuna tabi olacak? Bizlere boş evraklara imza atma zorunluluğu getirildi ve mecburen attık. Ziraat Bankası’nın boş borçlandırma evraklarını imzaladık. ‘Eğer imzalamazsanız size arsa paylarınızı ödeyeceğiz ve gideceksiniz’ dediler. Biz pratikte neye tabi olacağımızı bilmiyoruz” açıklamasında bulundu.