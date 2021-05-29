Dere yatağı tehlikesine rağmen oturuyorlar

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 08:02

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan evlerde yapılan tespitler üzerine geçen yıl Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun'u kapsayan 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırladı. Dere yatakları ve eğimli arazilerde 446 riskli yapı tespit edildi.

SEL VE HEYELANLARA YOL AÇIYOR

Karadeniz'de, 2 yıl önce deniz suyu sıcaklığının yıllık ortalamaların üzerinde olduğu tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek, atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelanlara yol açtığı belirlendi.

446 RİSKLİ YAPI TESPİT EDİLDİ

Eylem planı kapsamında; bölgede 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol ağı üzerinde inceleme yapıldı. İlk etapta, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan 1950 binanın acil taşınması gerektiği belirlendi. Trabzon'da ise dere yatakları ve yamaçlarda 446 riskli yapı tespit edildi. Bölgede riskli binalarda yaşayan 2000’den fazla aile, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.

“DERE TAŞINCA EVİ TERK EDİYORUZ”

Kentte dere yatakları ve eğimli arazilerdeki 446 riskli yapıda ise bölge halkı, tehlikeye rağmen yaşamını sürdürüyor. Sürmene ilçesine bağlı Üstündal Mahallesi'ndeki dere yatağında riskli evi bulunan Hasan Efe, taşkınlarda evini terk ederek, güvenli yerlere gidiyor. Efe, daha önce selde bazı yapıların yıkıldığını belirterek, "Geçmişte derenin önü kapandı, baraj gibi patladı. Patlayınca yukarıdaki köprüyü aldı. Benim evim de dereye yakın. Dere taşınca çıkıyoruz, evi terk ediyoruz. Yol yaptılar, dere yataklarını daralttılar. Normalde burada dere yatağının 38 metre olması lazım, 8 metreye düşmüş. Bizi sağlam evlere taşısınlar, biz de korkudan kurtulalım” diye konuştu.

"DERE YATAKLARINA EV KURDULAR"

Metin Aksu da "Buralarda iş yerleri vardı. Onlar gidip de bizim insanımız yaşlanınca yukarılara çıkamadılar, dere yataklarına ev kurdular. Babamızdan kalan evimiz var, başka yerimiz yok. Devlet bizi mutlaka bir yere götürür, biz de memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Fatma Aksu ise "Taşkınlarda dere yukarıdan aşağı dağ gibi geliyor. O zaman burada evler ve yanlarında fındıklık vardı. Selde bunlar gitti" değerlendirmesinde bulundu.

RİSKLİ YAPITLAR TESPİTLİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz da riskli yapıların koordinatları ve katsayılarını tespit ederek, bakanlığa gönderdiklerini belirtip, "Bu kapsamda Trabzon’da 446 yapı tespit ettik. Bunların koordinatları ve katsayılarını tespit ederek, bakanlığımıza gönderdik. Buralarda yaşayan vatandaşlarımıza konut yapılması amacıyla Emlak Müdürlüğü tarafından Vakfıkebir, Beşikdüzü, Araklı’da arsa tahsislerini yaptık ve bu konuda çalışmalar TOKİ tarafından yürütülüyor" şeklinde konuştu.