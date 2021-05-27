İkizdere'de direniş sürüyor: 'Sakıncalı' köylüler toplantıya çağrılmadı
İkizdere Dernekler Federasyonu ve İstanbul Rize Masası çağrısıyla önceki gün Kadıköy İskele Meydanı'nda İkizdere'de yapılmak istenen taşocağına 'dur' denildi.
Rize İkizdere’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bir yetkilisi ile yapıldığı öne sürülen toplantıya dün direnişçi köylüler çağrılmadı.
Toplantıya Cengiz İnşaat’ın taşocağına karşı direnenler dışında tüm köy halkının çağrılmasına tepki gösteren Zeynep Baş, “Son derece üzgünüz. Biz hepimiz bu köyün insanlarıyız. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Saat 14.00 sıralarında bir toplantı yapılacağını öğrendik. Toplantıya biz çağırılmadık. Yine de Ali Akyıldız, Yüksel Fazlıoğlu ve ben buradan toplantıya katılmak üzere gittik. Gittiğimizde bizim dışımızda bütün köy toplantı için oradaydı. Bize kaymakamın liste dışında yer alan hiçbir ismin toplantıya katılamayacağını söylediği iletildi. Toplantının konusunu bilmiyoruz. Kaymakamla konuştuğumuzda bu isimleri muhtarın belirlediğini söyledi. Biz taş ocağına karşı da olsak o toplantıda olmamız gerekmiyor mu? Bizi ötekileştirerek köyü dağıtmaya çalışıyorlar” dedi.
ALACAKLARINI ALDILAR
İkizdere’de taş ocağına karşı mücadele veren köylüleri direniş alanında ziyaret eden Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, taş ocağına kurban edilen kendi köyü Haçapit’i örnek göstererek “Haçapit’te alacaklarını aldılar. Sadece köy değil, bütün bitki örtüsü toz altında kaldı. Burada da aynı sonucun olmaması için sizin direnişiniz çok önemli” dedi.
İlgili Haberler
- İkizdere'de direnen 41 kişiye ceza kesildi, 34 kişiye adli işlem yapıldı
- İkizdere’de tahribata ‘dur’ demek için ağaca çıktılar
- İkizdere'de, Cengiz İnşaat’ın taşocağına karşı mücadelesi devam ediyor
- Haçapit köylülerinden direniş çağrısı: Talanı durdurun, İkizdere, Haçapit olmasın
- İkizdere’de Doğaya Kıyılırken - Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı