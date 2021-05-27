İkizdere'de direniş sürüyor: 'Sakıncalı' köylüler toplantıya çağrılmadı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Rize İkizdere’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bir yetkilisi ile yapıldığı öne sürülen toplantıya dün direnişçi köylüler çağrılmadı.

Toplantıya Cengiz İnşaat’ın taşocağına karşı direnenler dışında tüm köy halkının çağrılmasına tepki gösteren Zeynep Baş, “Son derece üzgünüz. Biz hepimiz bu köyün insanlarıyız. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Saat 14.00 sıralarında bir toplantı yapılacağını öğrendik. Toplantıya biz çağırılmadık. Yine de Ali Akyıldız, Yüksel Fazlıoğlu ve ben buradan toplantıya katılmak üzere gittik. Gittiğimizde bizim dışımızda bütün köy toplantı için oradaydı. Bize kaymakamın liste dışında yer alan hiçbir ismin toplantıya katılamayacağını söylediği iletildi. Toplantının konusunu bilmiyoruz. Kaymakamla konuştuğumuzda bu isimleri muhtarın belirlediğini söyledi. Biz taş ocağına karşı da olsak o toplantıda olmamız gerekmiyor mu? Bizi ötekileştirerek köyü dağıtmaya çalışıyorlar” dedi.

ALACAKLARINI ALDILAR

İkizdere’de taş ocağına karşı mücadele veren köylüleri direniş alanında ziyaret eden Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, taş ocağına kurban edilen kendi köyü Haçapit’i örnek göstererek “Haçapit’te alacaklarını aldılar. Sadece köy değil, bütün bitki örtüsü toz altında kaldı. Burada da aynı sonucun olmaması için sizin direnişiniz çok önemli” dedi.