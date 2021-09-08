BBP lideri Destici'den 'seçim barajı' çıkışı: Telaffuz dahi edilmemeli

08 Eylül 2021 Çarşamba, 16:33

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, koronavirüs salgınının tüm dünyada sürdüğünü belirterek, "Şimdi en son 'Mu' varyantı diye bir varyantla karşı karşıyayız. Günlük vaka sayılarına, ölüm oranlarına baktığımızda istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz düşüşleri göremiyoruz. Vatandaşlarımızdan aşı karşıtı propagandalara itibar etmemelerini istiyoruz" dedi.

Destici ayrıca seçim barajı tartışmalarına ilişkin ise, "Seçimler milletin eğilimlerini yönetime taşımanın aracıdır. Seçim sistemleri seçim yasaları sandıkta tecelli eden millet iradesini hangi ölçüde meclise taşıyorsa o ölçüde başarılıdır. Millet iradesine yönelik her kısıtlamayı millet iradesinin önüne konulmuş engeller olarak görüyoruz.Türkiye'de seçim yasasının dolayısıyla siyasetin en önemli problemi baraj olarak belirlenen rakamların niceliği değil adayların demokratik yöntemler yerine liderler tarafından belirlenmesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle seçim barajının anlamsız hale geldiğini belirten Destici "Seçimlerde hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. 5, 7 gibi rakamlar telaffuz dahi edilmemelidir. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır. Gündelik avantaj kazanma endişesiyle yapılan değişikliklerin demokrasiye ve ülkeye herhangi bir fayda sağladığının sadece ülkemizde değil tüm dünyada ve tarihte örneği yoktur." dedi.