DEVA Parti'li Çanakçı: 'Hükümet kaşıkla verip kepçeyle alıyor'

04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:09

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı yaptığı basın açıklamasında, açıklanan enflasyon oranına, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı değerlendirdi.

İbrahim Çanakcı şunları kaydetti:

“Bugün açıklanan enflasyon verileriyle beraber memur ve emekli maaşlarına bu yılın ilk yarısı için yapılacak artış oranı da belli oldu. Buna göre memurlar ve memur emeklileri yüzde 7,4 oranında zam alacaklar.

Bu zammın 4,4 puanlık kısmının geçen yılın ikinci altı ayında doğan enflasyon farkı olduğunun altını çizmek gerekir. Bağ-Kur ve işçi emeklilerinin maaşları ise bu yılın ilk altı ayı için yüzde 8,4 oranında artacak. TÜİK’in bastırılmış verilerine göre bile tüketici fiyatları artışının yüzde 14,6, gıda enflasyonun ise yüzde 20,6 olduğu bir ortamda, memur ve emekli maaşlarına yapılan bu artışların çok yetersiz olduğu ortadadır.”

“ÇALIŞANLARIN ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR”

İbrahim Çanakcı, vergilerin çalışanların gelirlerini erittiğini belirtirken “Hükümet kaşıkla verip, kepçeyle almaya devam ediyor” dedi ve şunları belirtti:

“2021 yılı için gelir vergisi dilimleri yüzde 8,1-9,1 aralığında artırılmıştır. Bu, 2021 yılı içinde çalışanların daha hızlı biçiminde yüksek vergi oranlarına tabi olmalarına yol açılması ve çalışanların üzerindeki efektif vergi yükünün ağırlaşması demektir. Hükümet, bir kez daha ülkemizin içinde bulunduğu fakirleşme ve yoksullaşma krizini görmezlikten geldiğini ve bu ağır tabloyu tersine çevirecek adımları atmaktan çok uzak olduğunu ortaya koymuştur.”