DEVA Parti'li Dereli ’den salgında eğitim yorumu: "Siyaset üstü bir anlayışla ele alınmalı"
DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Zeynep Dereli, koronavirüs salgını koşullarında okulların açılmasının doğru bir zamanda olup olmadığı konusunda endişelerinin bulunduğunu söyledi.
Eğitimin siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Dereli, “Ülkemizde eğitim, günlük politikalara alet edildi. Çağın gereklerine uygun, dijital dönüşümü sağlamış, teknolojiyi eğitime entegre etmiş, toplumsal mutabakat ile oluşturulmuş Türk eğitim modelini acilen hayata geçirmeliyiz” dedi.
Zeynep Dereli, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan okulların yeniden açılmasından eğitim sistemindeki aksaklıklara kadar Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. 0-7 yaş arasındaki çocukların uzaktan eğitimle öğrenmesinin zor olduğunu anlatan Dereli, “Okulların açılmasıyla öğretmenlerimize çok büyük görev düşüyor. Okulların açıldığı ilk günden itibaren velilerden okullarda tedbirlerin aksadığı yönünde şikâyetler geliyor ve bu durum endişe yaratıyor. Her gün açıklanan vaka sayısı okulların kapatıldığı dönemki rakamların çok üstünde. Sağlık Bakanı, iller bazında vakaların farklı seyrettiğini açıkladı. Bizce bu durumda tüm Türkiye’de aynı anda eğitimin yüz yüze başlatılmasından ziyade, vaka sayısı ve bölgesel verilere göre hareket edilmesi gerekirdi. Kademeli olarak okulların açılması doğru gibi görünse de zamanlama açısından endişe verici” dedi.
Eğitimin siyaset üstü anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Dereli, “Milli Eğitim’de son 18 yılda 7 Bakan değişti ve gelen her bakan önceki bakanın yaptığı değişiklikleri eksik ve yetersiz buldu. Eğitim sistemimiz, sınav sistemi sürekli değişiyor ama eğitimde bir dönüşüm sağlayamıyoruz. Ülkemizde eğitim ne yazık ki günlük politikalara alet edildi. Ülkemizde ‘eğitimde fırsat eşitliği’ en temel sorunlardan biri. Bugün ülkemizde okulları devlet nitelikli ve niteliksiz diye kendisi ayrıma tabi tuttu. Bu ayrım, bu eşitsizliği iyice derinleştirdi. Şimdi korona döneminde uzaktan eğitimde yaşanan eğitime erişim sorunu da eğitimde fırsat eşitsizliğini çok daha derin ve geniş bir sorun haline getirdi. Biz, çağın gereklerine uygun, dijital dönüşümü sağlamış, teknolojiyi eğitime entegre etmiş, toplumsal mutabakat ile oluşturulmuş ‘Türk eğitim modeli’ni acilen hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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