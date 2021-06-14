Devlet hastanelerindeki İBB iştiraki BELTUR kantinleri, sözleşmeler yenilenmeyerek kapatılıyor

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

İstanbul’daki kamuya bağlı birçok hastanede kantin krizi yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olan BELTUR’a ait 55 kantinin 48’i, Sağlık Bakanlığı’nın kira sözleşmelerini yenilememesi nedeniyle kapatıldı. Yaşanan bu durum hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların tepkilerine neden oldu. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, “Kantin ihalelerinin AKP’ye yakın firmalara verilmesi de ihtimali de var ama bize gelen net bir bilgi yok” dedi. AKP iktidarının, kamu-özel ortaklığı üzerinden “Yap İşlet Devret” modeliyle “hayata geçirdiği” şehir hastanesi kantinlerinin iktidara yakın kişilere verildiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul’da kamuya bağlı aralarında Bakırköy Sadi Konuk, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma, Bağcılar Devlet gibi pek çok hastanenin kantininin yaklaşık 6 aydır kapalı olmasının sebebinin Sağlık Bakanlığı’nın BELTUR ile yeni sözleşme imzalamaması olduğu belirtildi. Bir yandan koronavirüs pandemisi ile mücadele eden sağlıkçılar diğer yandan bir bardak sıcak çay ve tost bulamamaktan şikâyetçi. Kantinin kapalı olduğu bir kamu hastanesi çalışanı yaşananları gazetemize anlattı.

‘TEMİZ GIDAYA ERİŞMEK İSTİYORUZ’

“Gece 12’den sonra restoranların paket servisleri kapalı, bu insanlar gece ne yiyecek?” diye soran sağlık çalışanı, şu açıklamaları yaptı: “Biz 6 aydan beri yiyecek bir şey bulamıyoruz. Bize bir kuru tost versinler, bedava istemiyoruz, paramızla alacağız. Bir sıcak çay, kahve içebileceğimiz bir yer yok... Seyyar satıcılar tüm kantinleri kapalı olan hastaneleri sarmış vaziyette. Hijyen sıfır. Daha öncesinde temiz, sağlık ve güvenilir gıdayı BELTUR’dan uygun fiyata kurumsal şekilde temin edebiliyorduk.”

SEYYARLAR ARTTI

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk ise kantinlerin bir an önce açılması gerektiğini belirterek “Kantin ihalelerinin AKP’ye yakın firmalara verilmesi de ihtimali de var ama bize gelen net bir bilgi yok. Kantinler 24 saat çalışan yerlerdir. BELTUR’un fiyatları vatandaş açısından da aslında daha uygun. İstanbul’da Çam Sakura Hastanesi’nin kantini AVM’deki yeme içme mekânı şeklinde ve fiyatları da öyle. Bir an önce kantinler açılmalı. Kantinler kapalı olunca seyyar satıcılar da hastane çevresinde artmış durumda, hijyer problemine yol açabilir” dedi.

55’İNDEN 48’İ KAPATILDI

İBB yetkilileri, “Sağlık Bakanlığı’nın kira sözleşmesi doldu ve yeni sözleşme imzalamadı. İdare tarafından yapılan ihale neticesinde bu mahallere ilişkin kira süresinin dolması nedeniyle bu işlemler oldu. Bakanlık sözleşmeyi yenilemedi. İstanbul’da 38 hastanede BELTUR’a ait 55 noktadan 48’i kapatıldı ve taşındı. Koronavirüs pandemisi süresinde, sözleşme süresi bitmesine rağmen BELTUR buralardaki hizmetlerini sürdürdü ancak 2020 sonu itibarıyla tahliye işlemleri başlatıldı” dedi.

Bu arada bakanlığın, BELTUR tarafından işletilen diğer hastanelerdeki sözleşme sürelerinin de bitmesini beklediği ve ardından BELTUR’dan boşalan kantinleri iktidara yakın bir firmaya vereceği iddia edildi. AKP iktidarının, kamu-özel ortaklığı üzerinden “Yap İşlet Devret” modeliyle “hayata geçirdiği” şehir hastanesi kantinlerinin iktidara yakın kişilere verildiği ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eski Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş’ın ağabeyi Göksal Çakırtaş’ın Başakşehir, Elazığ ve Bursa şehir hastanelerindeki 6 işletmeyi 10 yıllığına kiraladığını Cumhuriyet gündeme getirmişti.