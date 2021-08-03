Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı
İBB Şehir Tiyatroları’nın ve Türk tiyatrosunun değerli sanatçısı Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sunuculuğunu Hakan Altıner’in yaptığı cenaze töreninde ilk sözü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan aldı. Konuşmasında “Sanatçının vefatını haber aldığımızda biz daha harekete geçmeden Başkanımız Ekrem İmamoğlu aradı. ‘Nedret Hanım’a dair ne yapıyoruz’ diye sordu. ‘Nedret Hanım’a yapabileceğimiz şeyleri mutlaka en iyi şekilde yapalım,’ dedi. Bugün burada olamadığı için son derece üzgün.
Ben Nedret Hanım’ı ekranlardan izlediğim kadarıyla sanatçılara özgü halesiyle hatırlıyorum. Nedret Güvenç’i kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ama aynı zamanda bıraktığı eserlerle yaşayacağını bilmenin de mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
Törende Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı da söz aldılar. Nedret Güvenç’le nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, hatıralarını paylaştılar.
Cenaze töreni, kürsüde söz alan dostlarının yanı sıra sanatçının kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosman, Oytun Askeroğlu, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil’in aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.
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