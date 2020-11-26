Kadına şiddet politik tercihtir!

26 Kasım 2020 Perşembe

Dün 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”ydü. Bu konuda çok şey söylendi, çok yazıldı. Yine de yetmez. En kısadan vurgulayayım:

- Her ay, bu ülkede 35-40 kadının yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmesi, iktidarın da muhalefetin de bu ülkede yaşayan çoğu insanın da umurunda bile değildir!

- 2020 yılının ilk on ayında 397 kadının öldürülmesi münferit falan değil, politik bir olaydır. Politik bir tercih, politik bir seçimdir!

Katil iktidar - iktidarsız Meclis

Yeni yasama yılının başında “EŞİK” (Eşitlik İçin Kadın Platformu) müthiş bir açıklama yapmıştı. Kimse yeterince üstünde durmadı. Dehşet vericiydi: 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde TBMM’yi izlemeye almışlar ve şu sonuçları paylaşmışlardı:

- TBMM Genel Kurulu’nda saatler, saatlerce süren konuşmalar arasında kadın cinayetlerine ayrılan süre tam 57 saniye! O da CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin sayesinde...

- TBMM Genel Kurulu’nda özel tek bir an var: 2 kadın vekilin (HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un) “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” maskesi takmaları...

Ayıptır! Günahtır! Ahlaksızlıktır! Ayda 35-40 kadın öldürülüyor. Ve TBMM Genel Kurulu’nda 1 dakika bile değil, 57 saniye ayrılıyor konuya!!! Ayda 35-40 kadın öldürülüyor. Ve sadece 2 kadın vekil İstanbul Sözleşmesi’ni savunan, tavır almaya korkmuyor! Yazıklar olsun bu Meclis’e!

Ekim arasında:

- 34 kanun teklifinden sadece 2’si,

- 119 soru önergesinden yalnızca 3’ü,

- 33 araştırma teklifinden sadece 1’i,

- 61 basın toplantısından yalnızca 3’ü kadınlarla ilgiliydi!

İki kanun teklifinden biri, basın toplantılarından biri CHP, diğer girişimlerin tümü HDP’li vekiller tarafındandı.

Utanma yok! Ya vicdan?

Hey Meclis’tekiler! Kimsenin utanması yok mu!!!

Tamam anladık utanma yok! Vicdanınız da mı yok???

Kadın sözcüğünden bile tedirgin olan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”nın kadına yönelik şiddetle falan ilgilendiği yok. Onların dertleri başka. Her ay kaç kadın öldürüldüğünü “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”ndan öğreniyoruz.

Özetle: Meclis Başkanı olsun, adından “kadın” sözcüğünü atan bu bakanlık olsun, görevi olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, denetlenmesi için parmağını bile oynatmadı. Kadınları yaşatacak olan bu sözleşme, TBMM’de gündeme bile alınmadı. Kürsüden bu konuda tek laf edilmedi.

Son bir ayda

Dün 25 Kasım nedeniyle yeni sayılar ortaya çıktı. Utanç çoğaldı, vicdan daha büyük yara aldı. Paylaşıyorum: Kayda geçsin:

16 Ekim-15 Kasım arasında:

- Genel Kurul’da konuşan 96 milletvekilinden sadece 9’u “kadın” sözcüğünü kullandı.

- Parti gruplarında kadın konusu: HDP 37 dakika, İYİ Parti 6, CHP 15 saniye.

- 54 kanun teklifinden 1’i,

- 836 soru önergesinden 8’i kadınlarla ilgiliydi.

- Kabul edilen kanunlarda kadının adı hiç yoktu.

- Meclis’te yapılan 90 basın toplantısından sadece 3’ü kadınların yaşadığı sorunlara değindi.

Ne Meclis ama! Yazıklar olsun!

Şimdi anladınız mı, kadına yönelik şiddet politiktir deme nedenimi... Her ay 35- 40 kadının öldürülmesi, politik tercih, politik seçimdir!