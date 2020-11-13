Devletin müzesi internetten satışa çıkarıldı
Afyonkarahisar’daki müze ‘sahibinden.com” da satılıyor. Arsaya, 45 milyon lira fiyat biçildi. Önemli eserlerin bulunduğu müze satış gerçekleşirse boşaltılacak.
Arsası TOKİ tarafından özel bir şirkete satılan devlet müzesi, “sahibinden.com” sitesine satışa çıkarıldı. Müzenin içinde 9 metrelik Herkül heykeli dahil, çok sayıda eser bulunuyor. Satış gerçekleşirse müze boşaltılacak.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; 8 bin 242 metrekare büyüklüğündeki arsaya, 45 milyon lira fiyat biçildi. Müze için 4 Kasım'da “sahibinden.com” sitesine ilan verildi.
Müzeyi satışa çıkaran emlakçı İhsan Göktepe Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Yeni müze bitmediği için mevcut müzeyi boşaltamadılar. Ama sahipleri arsayı satışa çıkardı. Müzenin içindeki eşyalar elbette satılık değil. Burada Herkül'ün 9 metrelik heykeli de var” dedi.
YILLARDIR BİTMİYOR
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da konuyu TBMM gündemine getirdi ve “Bu müzeyi kim satıyor, bu işten kimler kârlı çıkıyor?” diye tepki gösterdi.
Köksal yeni yeni müze yapımı için de 2007'de TOKİ'yle anlaşıldığını, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan mevcut müze arsasının da TOKİ'ye devredildiğini belirtti ve şöyle dedi:
Kurtuluş Caddesi'ndeki mevcut müze 45 milyon liraya internet sitesinde satışa çıkarıldı. Yeni müzenin de inşaatı da tamamlanmadı.
Bakanlık, inşaatın eksikleri olduğu gerekçesiyle inşaatı kendisinin bitireceğini ifade ediyor.
Yeni müze yapılmadan ve üstelik TOKİ taahhüdünü yerine getirmeden, mevcut müze niçin satılıyor?
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