Dexter geri dönüyor: İlk fragman yayınlandı!

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:42

Dexter yedi yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Emmy ve Altın Küre ödüllü dizinin başrolünde tekrar Michael C. Hall'un yer aldığı ve yaratıcılığını Clyde Phillips'in üstlendiği 9'uncu sezondan ilk fragman yayınlandı.

Showtime kanalında yayınlanan dizinin kadrosunda ayrıca Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott gibi isimler yer alacak.

YENİ SEZON SONBAHARDA

İlk sezonlarda bulunan bazı karakterlerin de yer alacağı dizi yeni sezonunda, New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçeceği biliniyor.

Showtime, dizinin 10 bölümlük yeni sezonundan bir teaser yayınladı. Dexter’ın merakla beklenen yeni sezonunun sonbahar aylarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.