DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:35

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Ağustos’ta yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı adayların erişimine açıldı.

