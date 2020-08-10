DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı
DGS soru kitapçığı adayların erişimine açıldı. Adaylar, soru kitapçıklarını on gün boyunca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görebilecek.
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Ağustos’ta yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı adayların erişimine açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 10 gün süre ile sınav sorularına erişebilecek.
ÖSYM ayrıca, Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unu web sitesinden erişime açtı.
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