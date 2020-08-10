DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı

DGS soru kitapçığı adayların erişimine açıldı. Adaylar, soru kitapçıklarını on gün boyunca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görebilecek.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:35
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Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Ağustos’ta yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine  Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı adayların erişimine açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süre ile sınav sorularına erişebilecek.

ÖSYM ayrıca, Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unu web sitesinden erişime açtı. 


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