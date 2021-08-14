Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 01:26

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"REDDEDİYORUZ"

Yunanistan Dışişleri'nce yapılan açıklamayı yadırgadıklarını ve reddettiklerini kaydeden Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz.

"DEVLETİN EGEMENLİK HAKKI" HATIRLATMASI



Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte söz konusu kişinin konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştır.