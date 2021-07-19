Diagne Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor
Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönerken, yeni sezona ilşkin açıklamalarda bulundu.
Devre arası İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönerken, yeni sezona ilşkin açıklamalarda bulundu.
Senegalli yıldız, 'Galatasaray'ın futbolcusuyum, çok çalışıp doğru zamanı bekleyeceğim'' demişti. Diagne Falcao'nun yokluğunda PSV serisinde oynayabilir.
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