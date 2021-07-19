Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'da iki eksik
Galatasaray'a, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda kozlarını paylaşacağı PSV Eindhoven'dan güzel haber geldi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven'da, iki oyuncunun turun ilk karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Hollanda basınından Voetbal International'in haberine göre PSV Eindhoven'da EURO 2020'de Hollanda formasını giyen Donyell Malen ve Denzel Dumfries, transfer görüşmeleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Turun ilk maçı 21 Temmuz günü Türkiye saati ile 22.00'de Hollanda'da oynanırken, rövanş maçı ise 28 Temmuz günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
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