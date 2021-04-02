Didim ve Apollon'da farkındalık: #OtizmeMaviIşıkYak

02 Nisan 2021 Cuma, 18:47

Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, “Otizme Mavi Işık Yak” Kampanyası’nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısına bir destek de Didim’den geldi.

Didim’in simgesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan yüzbinlerce yıllık Apollon Tapınağı, otizm farkındalığına destek için mavi ışık ile aydınlatıldı. Didim Belediyesi personelinin de katıldığı çalışmada, "Otizme Mavi Işık Yak" kapsamında personellerin mavi kıyafetler giyerek belediye önünde toplandığı video çekimleri yapıldı.

Yayınlanan videoda, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Farklılığımız yok, ortaklığımız çok" diyerek "Mavi ışık yak" projesine destek verdi.

Çekilen tüm görüntüler #otizmemaviışıkyak etiketi ile Didim Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.